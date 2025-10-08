ראש העיר ירושלים, משה ליאון, משוחח עם ערוץ 7 ב"סוכת ראש העיר" על את עוצמת החוויה הירושלמית בחגי תשרי בשנה הנוכחית.

"תקופת החגים בירושלים מתחילה באלול ומסתיימת בשמחת תורה והעיר מלאה באנשים שמגיעים מהארץ וגם מחו"ל. זה פשוט כיף".

סוכת ראש העיר, המהווה מוקד עלייה לרגל המשלב מסורת ואירועים תרבותיים, נבנתה במחשבה על כל האוכלוסיות והסגנונות בישראל. "כל עם ישראל בא לכאן ויכול ליהנות מהמגוון האומנותי שאנחנו מגישים לציבור. אנחנו מקווים שבמהלך החג נתבשר בשורות טובות שהחטופים משתחררים. בכל הזדמנות, אנחנו מזכירים את החטופים, הם חיים איתנו, ואני מחכה לרגע שבו אנחנו נקבל את הבשורה על שחרורם".

מטרת הסוכה ובאופן כללי יעד שאליו חותר ליאון באופן קבוע הוא העמקת האחדות. כראש העיר ירושלים לקחתי לעצמי משימה אחת מרכזית - האחדות. אני עושה את זה הלכה למעשה. צריך לזכור, שגם נושא החטופים וגם נושא המלחמה, הוא סביב אחדות. אנחנו חייבים כל עם ישראל להיות ביחד במשימה הזאת"., ולא חס וחלילה כזה או אחר. כולם ביחד בנושא הזה, ואנחנו שואפים לאחדות**."

במהלך הריאיון, זכה ראש העיר ליאון למזל טוב על יום הולדתו שנפל בתקופת החג. "כן, יום הולדת," אישר בחיוך.