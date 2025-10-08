אני צופה בערוצי ימין ושומע אתכם, השדרנים, הכתבים, והפרשנים מדברים על ההסכם, אני שומע אתכם חברי כנסת מהקואליציה מתראיינים על ההסכם. ואני לא מאמין למשמע אוזני.

אתם שדיברתם בלהט יום וליל נגד הסכם אוסלו המשוקץ והנורא, מדברים היום על 'הסכם טוב" "הסכם מדהים", "הסכם מבריק", "ניצחון"? הכל פוזיציה?

אם מישהו מהשמאל עושה הסכם עם אויבינו - זה נורא ואיום. ואם ביבי 'אדונינו' עושה את אותו הסכם בדיוק אז פרחים ושבחים?

הרי גם אתם יודעים:

1. הסכם שמשחרר אלפיים מחבלים וביניהם רוצחים אכזריים שימלאו בחדווה את שדרת פיקוד חמאס, שצה"ל השמיד בדם לוחמינו- הוא סכנה איומה.

2. הסכם שמדבר על פירוק הנשק מחמאס על ידי מצרים שמפרה ברגל גסה את הסכם השלום איתנו, על ידי טורקיה שרואה בחמאס אירגון לגיטימי, על ידי קטאר שבמימונה נבנו מנהרות בעזה. פירוק ופירוז לא יקרו לעולם.

3. הסכם שמדבר על כינונה של מדינה פלסטינית, אפילו כהבטחה רחוקה, שומט את הקרקע מההתנגדות אליה.

4. אתם אומרים ''הם לא יקיימו את ההסכם שיחתם ואז נתקוף" באמת? ממש אפשר לשמוע את רבין באוסלו, את אהוד ברק בנסיגה מלבנון, ואת שרון בהתנתקות מדברים מגרונכם ואומרים אותו דבר. זה לא קרה אז. זה לא יקרה עכשיו.

אתם יודעים הרי שלא נגיב אם חמאס יפר את ההסכם ויירה למשל על שדרות. אתם יודעים הרי שלא נגיב אם יהיו עפיפוני תבערה אל שדותינו. אתם יודעים הרי, שלאחר שיעבור זמן, גם לא נגיב בתקיפות על כניסה לפרימטר הריק מחיילי צה"ל.

אז אל תשקרו לנו. אל תשקרו לעצמכם. אין שום ספק שההסכם הזה עם השטן יביא נהרות של דם יהודי בדיוק כשם שההסכמים הקודמים הביאו. בדיוק כשם שהסכם אוסלו וגרורותיו הובילו למות בני במלחמה.

אתם יכולים להגיד:

1. ששחרור החטופים חשוב מכל הסכנות שההסכם מביא איתו.

2. שהסבל הוודאי והעכשווי של החטופים דוחה את הסבל (הוודאי לא פחות) של החטופים והשכול שיבואו בעקבות ההסכם.

3. שאי אפשר להתנגד לטראמפ הידיד הגדול והיחיד שלנו.

4. שהצבא צריך מנוחה מהמלחמה אחרי שנתיים וטוב לסיים את המלחמה בשחרור חטופינו האהובים.

אפשר להגיד את זה. אבל רק את זה.

אנא מכם: אל תכשירו את השרץ של מדינה פלסטינית, אל תכשירו את השרץ של שחרור רוצחים, אל תכשירו את השרץ של העברת האחריות לביטחוננו לידי גורמים זרים. אפילו אם זה נעשה על ידי נתניהו וטראמפ.