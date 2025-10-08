כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני זיהו היום (רביעי) במרחב העיר עזה חוליית מחבלים שניסתה לפגוע במגנן צה"ל. הכוחות פעלו במהירות ובשיתוף עם חיל האוויר, תקפו וחיסלו מספר מחבלים, תוך סיכול החדירה למוצב.

לפי גורם ביטחוני, החולייה כללה חמישה מחבלים: שלושה מהם חוסלו מיד, והשניים הנוספים נמלטו בחזרה אל פיר מנהרה. כוחות צה"ל ממשיכים במרדף אחר המחבלים הנוספים וסריקות נמשכות במרחב. לא היו נפגעים בקרב לוחמי צה"ל.

האירוע מתרחש בזמן בו נמשך המשא ומתן בשארם א-שייח להסכם לשחרור חטופים והפסקת אש.

בתוך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (רביעי) את מפקדי ולוחמי צה"ל בשכונת א-סברה בעיר עזה, ביחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מאו"ג 36, תא"ל מורן עומר, מפקד חטיבת גולני ומפקד חטיבה 7.

כ"ץ קיבל סקירה מהמפקדים בשטח אודות הלחימה בעיר עזה ושיבח אותם על פעילותם העוצמתית שבזכותה נוצרו התנאים למו"מ לשחרור כל החטופים והשגת מטרות המלחמה.

הוא הנחה את צה"ל להיות ערוך לכל אפשרות והדגיש את חשיבות השמירה על חיילי צה"ל ולהפעלת כל כוח שנדרש להגנה על חיי הלוחמים - ללא כל מגבלה והיסוס.