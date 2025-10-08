אליזבט צורקוב, ששוחררה לאחרונה מהשבי בעיראק, פרסמה ברשת X פוסט חדש בשפה הערבית שבו הציגה צילומי מסך של תגובות ישראליות לפוסט הקודם שלה, שבו הביעה תמיכה בתושבי עזה.

בפוסט כתבה: "תגובות של ישראלים מלאות בעלבונות כלפי. איחלו לי ש'איחטף שוב'. הכל בגלל הפוסט האחרון שלי שהביע אהדה לעזתים. אני רגילה במשך שנים לתגובות כאלה וגרועות מהן, בשל תמיכתי בזכויות אדם שוות לכולם.

לטענתה "בתקופת השבי שלי, רוב הסיקור התקשורתי בישראל עליי נשא נימה של שמחת לאיד על 'אוהבת הערבים' שנחטפה. לרוע המזל, המענים שלי, חלאות גדודי אל-קסאם, לא ידעו שום שפה מלבד ערבית, והם סירבו לבקשתי לחפש אותי בגוגל ולאמת שאין זה הגיוני שאני מרגלת".

בציוץ שפרסמה צורקוב ביום הזיכרון הלועזי לטבח השבעה באוקטובר כתבה: "מי ייתן ואלוהים יעניק הקלה לתושבי עזה ולבני הערובה הרעבים, הפצועים והמותשים. כולם משלמים מחיר כבד על החלטותיהם של מנהיגים הדואגים רק להישרדותם בשלטון ואינם מודאגים מגורלם".

הדברים עוררו זעם רב ברשתות וישראלים רבים הגיבו במלים קשות לדבריה של צורקוב.