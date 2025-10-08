מאבק השליטה בליכוד העולמי: היועץ המשפטי לתנועת הליכוד, עו"ד אבי הלוי, קבע בחוות דעת שנשלחה למנכ"ל התנועה כי “הליכוד העולמי” איננו גוף עצמאי ואינו מוסמך לייצג את התנועה או להשתמש בשמה.

בנוסף, הסמיך הליכוד בהנחיית ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו, את השר מיקי זוהר להוביל את המשא ומתן בשם הליכוד לקראת הקונגרס הציוני שיתקיים בסוף החודש.

על פי חוות הדעת, “הליכוד העולמי” הוא זרוע פוליטית שהוקמה לצורך קיום פעילות ציונית בתפוצות, אך איננה ישות משפטית נפרדת מהליכוד בישראל. עו"ד הלוי מדגיש כי ניסיונות של הנהגת הליכוד העולמי להגיש רשימות או לחתום על הסכמים במוסדות הלאומיים “אינם בעלי תוקף”, וכי החלטות שניתנו על ידי “בית הדין של הליכוד העולמי” אינן מחייבות את תנועת הליכוד.

במקביל לחוות הדעת, נמסר לשר מיקי זוהר כתב מינוי מטעם ראש הממשלה נתניהו, חתום על ידי יועמ"ש הליכוד, המעניק לו סמכות לנהל את המשא ומתן מול הסיעות הציוניות בשם הליכוד.

מדובר במינוי תקדימי, שנעשה לאחר חודשים של מאבק משפטי ופוליטי סביב השאלה מי מוסמך לייצג את הליכוד בזירה הציונית העולמית.

מטעמו של יעקב חגואל יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית נמסר: "עוד פייק מבית היוצר של מיקי זוהר שהפסיד והחליט לקרוע ולהפיל את תנועת הליכוד במוסדות הלאומיים כי מיקי חושב רק על מיקי ולא על טובת התנועה. מדובר בניסיון פתטי של מיקי זוהר לבטל את הבחירות והדמוקרטיה בליכוד העולמי.

רק צירי ועידת הליכוד העולמי שנבחרו בבחירות דמוקרטיות בישראל על ידי חברי מרכז הליכוד ובסניפים בעולם יבחרו את נציגי הליכוד העולמי במוסדות הלאומיים", דברי חגואל.