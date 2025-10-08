פרסום ראשון: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חתם על צו מנהלי האוסר לקיים כנס של מועדונים ואיגודים הפועלים בתחומי התרבות והספורט בשכונת ואדי ג’וז שבמזרח ירושלים, שתוכנן להיערך מחר (חמישי) על ידי הרשות הפלסטינית.

בצו עליו חתם השר נכתב: "הובא לידיעתי כי יש כוונה לקיים מבנה באזור ואדי גו'ז בירושלים, כנס מטעם הרשות הפלסטינית, וזאת בניגוד לאמור בחוק".

בן גביר הדגיש כי לא תותר כל פעילות מטעם הרשות הפלסטינית בתחומי המדינה: "מכוח סמכותי, הנני מורה שלא לקיים את האירוע הנ"ל כמתואר בכתובת האמורה, או בכל מועד אחר בתחומי מדינת ישראל, וכן במועד האמור או בכל מועד אחר".

עוד הוסיף השר כי ההוראה חלה על כלל המעורבים ביוזמת הכנס. הוא גם הורה "למארגנים ולכל אדם אחר המעורב באירוע, לרבות בעלי מבנה האירוע, למנוע את קיומו של האירוע או את השימוש במבנה בהתאם להודעה האמורה או בכל מקום אחר בתחומי מדינת ישראל, וכן במועד האמור או בכל מועד אחר".

הצו נחתם במסגרת מדיניותו של בן גביר למנוע כל פעילות של הרשות הפלסטינית בתחומי ירושלים, הנחשבת בעיני ישראל לחלק בלתי נפרד משטחה הריבוני.