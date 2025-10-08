הרכב שנרגם באבנים צילום: באדיבות המצלם

משפחה שעשתה את דרכה הערב (רביעי) לנקודת ההתיישבות כפר טרפון שבמערב בנימין, נתקלה בעשרות ערבים שארבו לה בצד הדרך, ניסו לחסום את המכונית בה נסעו בני המשפחה ורגמו אותה באבנים מטווח אפס.

כתוצאה מהאבנים שספג נכבה רכב המשפחה וחלק משמשות הרכב נופצו. אב המשפחה, שחשש לחיי יקיריו, ביצע ירי להגנה עצמית והניס את הערבים מהמקום.

בן משפחה אחר שהיה במכונית הצליח להניע אותה והמשפחה המשיכה בדרכה. לא היו נפגעים.

כוחות צה"ל הוזעקו למקום והחלו במרדף אחר מבצעי המעשה.

כפר טרפון הוקם לפני מספר חודשים בסמוך לאתר ההיסטורי ח'ירבת טרפין במערב בנימין, ושומר מאז על האתר מפני שוד והרס עתיקות לצד הגברת הנוכחות היהודית בכביש 465 המוביל לישובי גוש טלמונים וגופנה. במקום מגדלות משפחות הגבעה גם עדר צאן, שחולש מדי יום על אלפי דונמים ומונע פלישה ערבית חדשה.