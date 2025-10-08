הסרטון של ביפין ג'ושי ללא

משפחתו של ביפין ג'ושי, אזרח נפאל שעבד ולמד בישראל ונלקח בשבי חמאס בשבעה באוקטובר, חושפת הערב (רביעי) סרטון שנאסף כשלל צה"ל והובא לידיעתם על ידי גורמי המודיעין. בסרטון, שצולם על פי הערכות בנובמבר 2023, מתועד ביפין בשבי חמאס.

משפחתו מסרה "במלאת שנתיים לטבח הנורא שהכניס אלפי משפחות למעגל השכול ועצר את הזמן עבור משפחתנו ועבור כלל משפחות החטופים, בחרנו לשתף את אות החיים של הבן האהוב שלנו, ביפין. הוא נחטף באכזריות מקיבוץ עלומים, בעוד עשרה מחבריו נרצחו באותו היום. סטודנטים צעירים, יפים וחפים מפשע. במשך שנתיים היה קשה לעולם לדמיין את ביפין כחטוף במעמקי המנהרות. לא עוד. אות החיים שנמצא בעזה, אותו אנו חולקים איתכם היום, מהווה עבורנו עוגן של אמונה איתנה כי הוא בחיים.

חודשים ארוכים הוחזק הסרטון תחת מעטה צנזורה ורק לאחרונה קיבלנו אישור להשתמש בו. לא קל לנו לשחרר אותו לעולם, אך אנו נמצאים בימים קריטיים והיסטוריים. ימים שיכריעו האם החטופים החיים יחזרו לחיק משפחותיהם והחללים לקבורה ראויה, או שנמשיך להתבוסס בכאב ולא נזכה לסגירת מעגל. 48 החטופים והחטופה מוכרחים לשוב הביתה. אנו קוראים לכל הגורמים המדיניים המעורבים בנושא כאחד- אל תוותרו עליהם! הביאו את היום. החזירו אותם הביתה", הוסיפה המשפחה.