ד"ר רחמה אלאדואן, רופאה פלסטינית העובדת במערכת הרפואה הממלכתית בבריטניה, תועמד בפני טריבונל משפטי רפואי, לאחר שפרסמה שורת פוסטים בהם שיבחה את טבח ה-7 באוקטובר.

אלאדואן, מתמחה בניתוחי אורתופדיה וטראומה, פרסמה בחודשים האחרונים שורת פוסטים בהם הביעה תמיכה בטבח ה-7 באוקטובר. באחד הפוסטים כתבה הרופאה הפלסטינית "7 באוקטובר. היום בו ישראל הושפלה. עליונותם התנפצה בידי הילדים שאילצו אותם לעזוב את בתיהם. הילדים שצפו ביהודים זרים מוציאים להורג את יקיריהם, אונסים את אדמתם וחיים על אדמתם הגנובה".

היא כבר הועמדה בסוף חודש ספטמבר בפני בית הדין לרופאים בבריטניה, ועורך דינה טען כי "היא מימשה את חופש הביטוי שלה כדי להתנגד לפשעים של ישראל, כולל אלה שזוהו על ידי האו"ם. היא רופאה פלסטינית עם עבר קליני ללא דופי, והיא בעצמה קורבן ישיר של רצח עם ושל נישול מאדמתה".

שופטי בית הדין לרופאים החליטו שלא להטיל הגבלות על אלאדואן ולא להרחיק אותה משירות הרפואה הציבורית, בטענה כי "התלונות נגדה אינן מספיקות כדי להוכיח כי קיים סיכון ממשי למטופלים".

שר הבריאות הבריטי, ווס סטריטינג, אמר כי "הערות מחליאות אינן במקום בשירות הבריאות הלאומי. יש לנקוט פעולה כדי לעקור את רוע הגזענות".

כעת הוחלט להעמיד אותה בפני טריבונל משפטי רפואי נוסף, שיבחן האם יש מקום להרחיק את הרופאה האנטישמית משירות הבריאות הציבורי בבריטניה.