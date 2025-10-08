דעת הקהל בארה"ב כבר לא עם ישראל? סקרים אחרונים מראים על שינוי דרמטי בדעת הקהל בארה"ב שנוטה כעת להתנגד למלחמה בעזה.

סקר של מכון המחקר PEW מראה כי 59 אחוזים מאזרחי ארה"ב "מחזיקים בדעה שלילית על ישראל". 39 אחוזים ממשתתפי הסקר טענו כי "ישראל הולכת רחוק מדי במלחמה בעזה", לעומת 31 אחוזים שטענו כך לפני כשנה. חודשיים לאחר פרוץ המלחמה טענו כך רק 27 אחוזים מהאמריקאים.

גם סקר שנערך על ידי "ניו יורק טיימס" ומכללת "סיינה" הראה כי 35 אחוזים מהאמריקאים הביעו אהדה לפלסטינים, לעומת 34 אחוזים שהביעו אהדה לישראל. סקר של Economist/You Gov בחודש אוגוסט האחרון מצא כי 45 אחוזים מהאמריקאים מאמינים שישראל מבצעת רצח עם, לעומת 31 אחוזים בלבד שטענו כי "ישראל אינה מבצעת רצח עם".

סקר של ה"וושינגטון פוסט" הראה כי כמעט 40 אחוזים מיהודי ארה"ב סבורים גם הם כי "ישראל מבצעת רצח עם בעזה".

ביל גלסטון, עמית מחקר במכון ברוקינגס למחקר מדיניות חברתית, הממוקם בוושינגטון, אמר כי אזרחי ארה"ב מעל גיל 50 עדיין מביעים תמיכה בישראל, לעומת שינוי בקרב הדור הצעיר הנוטה יותר להעביר ביקורת על ישראל. הביקורת על ישראל והשינוי בדעת הקהל הוא בעיקר בקרב המצביעים הדמוקרטים. "מתפתח ויכוח בקרב הדמוקרטים שבוודאי יופיע בפריימריז הדמוקרטיים לנשיאות, והוא לא יהיה ויכוח נוח בתוך המפלגה. אם הנשיא הבא יהיה דמוקרט, תהיה תערובת של דעות המיוצגות בבית הלבן, וזה כשלעצמו ישפיע על הממשל".