סרן ר', מפקד ספינת "דבורה" שהשתתף בעצירת המשט השני לעזה השבוע, שוחח עם ערוץ 7 וסיפר על הפעילות השונה בתכלית מהעבודה המבצעית הרגילה של חיל הים.

"זה לא סוג המבצעים שאנחנו רגילים אליהם אלא משהו שונה. בסופו של דבר משט מהסוג הזה, כמו משטים שקדמו לו, שמים את הלוחם בקצה בנקודה שהוא לא רגיל להיות בה. מנענו אירוע פרובוקציה שיכול לפגוע בנרטיב שאנחנו משדרים לעולם", מסביר סרן ר'.

הוא מציין כי המשט שנעצר היה שונה מקודמו. "התמודדנו במשט הזה עם כלי שיט ששונה מהמשטים שהיו בחודשים האחרונים, אונייה בגודל של 68 מטרים שעליה היו מספר גדול של מפליגים. זה מזכיר קצת את משט הפרובוקציה של המרמרה ב-2010.

מדובר באירוע שעורר בנו דריכות, אבל נערכנו לפעול באופן שלא נצטרך להפעיל כוח בשום צורה, ביצענו את הפעילות בצורה מהירה ומדוייקת והבאנו את המשט לישראל".

בניגוד למשט שיצא מספרד לעזה - הפעם ההתנגדות של משתתפי המשט - היתה מינימלית. "המטרה שלנו היא לשדר קור רוח, לפעול במקצועיות ומהירות, להביא את המפליגים בביטחה כמה שיותר לנמל הבית ולהחזיר אותם חזרה לארצות מהם יצאו תוך שמירה על הלגיטימציה שלנו בעולם ועל חופש הפעולה בכל מקום שבו נידרש לבצע פעילות.

לקחנו חלק במשט הקודם וגם במשט שקדם לו. המשט הקודם התאפיין בהתנהגות יותר עצימה מצד המפליגים שניסו בכל הכוח לפרוץ את הסגר. המשט הנוכחי התנהל במקצועיות רבה ותוך שעה אחת השגנו שליטה מבצעית מלאה".

הוא מתאר את המשימה שעומדת בפני הלוחמים. "בסופו של דבר המשתתפי םבמשט מגיעים אחרי דרך ארוכה ונחושים לפגוע בלגיטימציה של מדינת ישראל ולהפוך את צה"ל ללא לגיטימי. אנחנו לא מאפשרים אירועים שליליים ומנהלים את האירועים במקצועיות גם למול פרובוקציות ותגובות יותר מורכבות. גם אם יש התנגדות מצד המפליגים אנחנו מנהלים את זה ברוגע ובממלכתיות. מסבירים פנים, מגישים סיוע ומאוד חשוב לנו שיגיעו בריאים ושלמים. נותנים להם סיוע בנמל, לא מחרימים להם ציוד".

לדעתו, אחרי שנתיים של מלחמה, משימות כמו זו חשובות לא פחות מהלחימה השוטפת. "בתור מפקד ספינת קרב בפלגה לוחמת שרוב העיסוק שלה הוא רצועת עזה תוך עבודה האינטנסיבית בשנתיים האחרונות, לקחת חלק באירוע כזה, שהוא בהקשר ישיר ללגיטימציה של צה"ל לפעול ברצועת עזה, עולה בקנה אחד עם מה שאנחנו רוצים להשיג ברצועה: לגיטימציה להמשיך לפעול להחזרת החטופים ונגד חמאס.

אנחנו לא רגילים לבצע את הפעולות הללו ולקחת בהן חלק זו זכות גדולה. אנחנו עושים זאת מתוך שליחות, רצון להמשיך ולתת לצה"ל את כל המרחב לפעול. זו המשימה הכי חשובה שנדרשנו לבצע וביצענו על הצד הטוב ביותר".