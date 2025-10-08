תיעוד חדש של כריש הלווייתן שנצפה באשדוד רשות הטבע והגנים

טייס פרמוטור צילם עבור רשות הטבע והגנים את כריש הלוויתן שנצפה היום סמוך לחופים בדרום באזור אשדוד.

ד"ר אביעד שיינין, ראש תחום טורפי־על בתחנת מוריס קאהן לחקר הים של בי"ס למדעי הים ע"ש צ'רני באוניברסיטת חיפה אמר כי "כריש הלוויתן חזר לאשקלון היום, ולאחר שנצפה יומיים באשקלון חזר חזרה צפונה לכיוון אשדוד. כריש הלוויתן אינו מסוכן לאדם, אין צורך לסגור חופים, יחד עם זאת הוא כריש מוגן ובסכנת הכחדה ולכן אסור לפגוע בו".

ברשות הטבע והגנים מוסיפים כי למרות גודלו העצום, כריש הלווייתן שזכה גם בתואר 'הדג הגדול ביותר בעולם', אינו מסוכן לבני האדם וניזון רק מפלנקטון, דגים קטנים וסרטנאים זעירים אותם הוא מסנן מהמים.

מין זה מוגדר בסכנת הכחדה. אורכו 12-14 מטרים ותוחלת חייו עשויה להגיע לכ־100 שנים ואף יותר.