ביוזמת צרפת דיפלומטים בכירים מאירופה, מהעולם הערבי וממדינות נוספות צפויות להיפגש בפריז ביום חמישי כדי לדון במעבר השלטוני בעזה ולתאם מאמצים בינלאומיים לתמיכה בהפסקת אש קבועה, כך לפי כלי תקשורת בעולם.

בישראל זועמים על המהלך וטוענים שנשיא צרפת עמנואל מקרון מוביל אותו במכוון בשל המשברים הפנימיים בארצו.

שר החוץ גדעון סער הגיב "יוזמתה החדשה של ממשלת צרפת, בעיתוי הרגיש של המו"מ בשארם א שייח', מיותרת ומזיקה כקודמותיה. ‏אנו רואים זאת כניסיון נוסף של הנשיא מקרון להסיט את תשומת הלב מבעיותיו הפנימיות על חשבונה של ישראל. ‏אני מקווה שהמהלך הנוכחי של ממשלת צרפת לא יפגע במשא ומתן הקריטי לשחרור החטופים, כפי שכבר קרה בעבר.

‏העובדה ש'הצהרת ניו-יורק' קיבלה בהזמנות למפגש מעמד דומה לתוכנית טראמפ מהווה עדות לניסיון לשבש את יישום תוכנית טראמפ. ‏הזמנת ממשלות עוינות במופגן לישראל כמו ממשלת סאנשז לדון בענייניה - מקוממת במיוחד. ‏המשתתפים יכולים לדון כמובן כאוות נפשם בכל נושא - אבל אין הסדרים בעזה שיגובשו ללא הסכמת ישראל. ‏הצביעות הצרפתית מדהימה במיוחד לנוכח העובדה שצרפת טבעה את העקרון 'עתיד אוקראינה לא יכול להיות מוכרע בלי אוקראינה'. ‏עוד דוגמא לסטנדרטים כפולים. ‏היום אנחנו מבהירים: ‏ישראל לא תסכים לבנאום הסכסוך", דברי סער.