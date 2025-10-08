אהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר, טוען כי ישראל ניצחה למעשה את המלחמה לפני חודשים רבים, ואין עוד סיבה להמשיך להקריב אנשים ולסכן את בני הערובה מבלי לראות אור בקצה המנהרה.

בראיון לערוץ חדשות קנדי, אמר ברק כי מתקפת ה-7 באוקטובר חייבה את ישראל לוודא שחמאס לא ישלוט לעולם בעזה ולא יאיים עוד על ישראל.

"משימה זו", אמר ברק, "הושלמה זה מכבר, וכעת המשימה החשובה היא ליישם את תוכנית הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, כלומר להביא כוח זמני - ייתכן מצרי וירדני - שיקבל לידיו את השליטה ברצועת עזה, להקים ממשלת מומחים וביורוקרטיה פלסטינית, שתהיה כנראה מזוהה בדרך כלשהי עם הרשות הפלסטינית ברמאללה".

לדבריו, מימון בניית עזה מחדש יבוא מסעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות, ויימשך בין 5 ל-8 שנים. בשנתיים הראשונות יוקם כוח ביטחון פלסטיני חלופי.

ברק ציין כי ישראל צריכה להציב שני תנאים בלבד: האחד, מניעת השתלבותו של כל פעיל חמאס צבאי או פוליטי שהשתתף במתקפת ה-7 באוקטובר בממסד הפלסטיני החדש; והשני, הסכמה לחזרה לקו הגבול רק לאחר הגעה להסדרי ביטחון משביעי רצון.

עוד אמר ברק כי מאז חודש מרץ השנה, המלחמה בעזה הייתה "מלחמת שולל", שכן הדרך היחידה להביס את חמאס היא להחליף את השלטון בממסד שיהיה לו לגיטימציה פלסטינית, ערבית ובינלאומית.

הוא טען כי "העדיפות של נתניהו היא למשוך את המלחמה ללא הגבלה, כיוון שזו הדרך היחידה להמשיך להישאר בשלטון, שכן מיד לאחר המלחמה יואץ הטיפול במשפטו הפלילי ותהיה דרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט בית המשפט העליון", אשר להערכת ברק תסמן בוודאות את נתניהו כאחראי הראשי למחדל ה-7 באוקטובר.

ברק אמר כי יהיה קשה להבטיח בחירות הוגנות בישראל, כיוון שנתניהו נואש והוא עשוי לנקוט בכל צעד נדרש בניסיון לנצח את הבחירות.