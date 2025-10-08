באדיבות כאן חדשות

ישראלי עם תפילין בלב ביירות - בשביל התמונה הזאת לא צריך מזרח תיכון חדש, אלא רק סוכן נסיעות הרפתקן אחד מירושלים.

מתחת לאף של חיזבאללה הצליח בני וקסלר להיכנס לרובע הדאחייה, לבקר באתרים יהודיים ולהביא תיעוד לא שגרתי מלבנון.

"שום חברת מוניות לא רצתה לקחת אותי לדאחייה. פגשתי במלון בנאדם שעובד בו וגר שם. הוא אמר לי 'קלטתי אותך, אתה יהודי, אל תדאג. אני אקח אותך לשם ואהיה שם איתך'. הייתי ברחוב המרכזי של אנשי החיזבאללה", מספר וקסלר.

הוא ביקר גם סמוך לבונקר בו חוסל חסן נסראללה. לשאלה אם לא חשש לחייו השיב: "חששתי מאוד. היה מאוד מפחיד. בביירות הכל טוב ונחמד אבל בדאחייה זה עולם אחר. ברגע שיצאתי בשלום - בשבילי זה היה רגע מיוחד מאוד".

וקסלר התעקש להגיע גם לאתרים היהודיים בביירות. אני מתקשר ליהודי שגר שם והוא אומר לי 'אני לא יודע מה אתה רוצה - אין לי מושג מה זה בית קברות'. לקח לי רבע שעה לשכנע אותו. בהמשך דיברנו גם בעברית והוא הראה לי את בית הקברות. הוא אמר לי 'אתה חייב לעזוב את המדינה הזו. אני רוצה לשמוע עליך'. עניתי לו שאעזוב רק אחרי שאראה את בית הקברות ובית הכנסת".

"בית הכנסת מגן אברהם שנותר שופץ. אין שם תפילות, לא מתקבצים, יש פחד נוראי להתכנס. אין פעילות יהודית כרגע בלבנון", הוא מתאר.

מלבנון המשיך לסוריה ושם הרגיש אווירה שונה לגמרי. "פתאום הכל השתנה. הרגשתי כאילו רק חיכו לי שאבוא. בהתחלה פחדתי לספר שאני יהודי אבל הבנתי בהמשך שככל שאספר את המוצא שלי אהפוך ל-VIP".