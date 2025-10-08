בדרך לסיכום סופי? טראמפ שוקל להגיע לאזור בסוף השבוע צילום: הבית הלבן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב (רביעי) כי להערכתו הסכם להשבת חטופים וסיום המלחמה קרוב מאוד.

"העסקה קרובה לסיכום, הצדדים מתקדמים באופן משביע רצון", אמר טראמפ.

הוא הוסיף כי ייתכן שיצא למזרח התיכון בסוף השבוע או ביום ראשון לקראת חתימה אפשרית על הסכם בין ישראל וחמאס.

בתוך כך המדינות המתווכות במגעים לסיום הלחימה הציבו יעד להגיע להבנות בין הצדדים עד סוף השבוע. בכירים ישראלים העריכו כי ניכרת התקרבות משמעותית לקראת פריצת דרך במשא ומתן.

מקורות מצריים חשפו פרטים על מתכונת השיחות. לדבריהם, כל אחת מהמשלחות שוהה במתחם נפרד, במטרה לאפשר ניהול לחץ מרוכז על כל צד בנפרד.

הדיונים מתמקדים בשתי סוגיות עיקריות: רשימת המחבלים שצפויים להשתחרר במסגרת העסקה ומפת הנסיגה של צה"ל מרצועת עזה. בחמאס דורשים לכלול בעסקה מחבלים בכירים, בהם מרוואן ברגותי, חסן סלאמה ואחמד סאדאת. בישראל, מתנגדים לשחרורם של ארכי-מחבלים שהיו מעורבים ישירות בפיגועים קשים בהם נרצחו יהודים רבים.