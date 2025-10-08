מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, פרסם הערב (רביעי) ציוץ ברשת X בו הגיב לביקורת סביב מועד יום הזיכרון הלאומי לטבח השבעה באוקטובר.

לדבריו, הממשלה החליטה לקבוע את כ"ד בתשרי כיום הזיכרון, כלומר - היום שלאחר איסרו חג סוכות.

פוקס הסביר כי ההחלטה התקבלה מתוך שיקולים הלכתיים. "בהתאם להלכה הנוהגת בעם ישראל מזה אלפי שנים, אין אבלות במהלך ימי החג, כולל חול המועד", כתב.

"לכן", הוסיף, "אי אפשר היה לקבוע את שמחת תורה כיום של זיכרון ואבל, וגם לא את איסרו חג - שהוא עדיין חג ביהדות התפוצות - או את ה-7 באוקטובר עצמו, שחל השנה בחג הסוכות ובכל שנה יחול במועד עברי אחר".

"עם ישראל שמר על המסורת גם בתקופות האפלות ביותר בהיסטוריה. נתפלל כולנו שנזכה לראות בשובם של כל חטופינו הביתה עוד לפני יום הזיכרון הזה", דברי פוקס.