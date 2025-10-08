בכירי מפלגת השלטון באוסטריה הודיעו כי אם מדינות אחרות יטילו חרם על ישראל, רשות השידור האוסטרית (ORF) לא תארח את התחרות בוינה.

בכיר במפלגה אמר כי "בלתי מתקבל על הדעת שאוסטריה תהיה זו שתמנע מאמנים יהודיים להגיע לוינה". גם באופוזיציה האוסטרית נשמעה תמיכה בעמדה זו.

לפי דיווחים מקומיים, הקנצלר האוסטרי כריסטיאן שטוקר ומזכיר המדינה אלכסנדר פרול מפעילים לחץ מאחורי הקלעים על הנהלת גוף השידור וועל עיריית וינה כדי למנוע את קיום התחרות במקרה שישראל תורחק.

במקביל, הבהיר שטוקר כי "אם ישראל תודח - נדאג שווינה לא תארח את אירוויזיון 2026".

רשות השידור האוסטרית התחייבה בעבר כי במקרה של זכייה באירוויזיון 2025, היא תארח את התחרות בשנה שלאחר מכן. עם זאת, לפי הדיווחים, נסיגה מההתחייבות עלולה לגרור קנס של עד 40 מיליון אירו.

ראש עיריית וינה, מיכאל לודוויג, הצהיר כי הוא מתנגד נחרצות להדחת ישראל. "צעד כזה יהיה טעות", אמר, אך הדגיש כי העירייה עדיין רואה חשיבות כלכלית רבה באירוח התחרות.

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, התייחס אף הוא לנושא ואמר: "אם ישראל תורחק - אתמוך בכך שגרמניה לא תשתתף. זו שערורייה שמתקיימת בכלל שיחה על כך. ישראל שייכת לאירוויזיון".

איגוד השידור האירופי (EBU) הודיע כי בחודש הבא תיערך הצבעה על השתתפותה של ישראל באירוויזיון הבא.