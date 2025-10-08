הכנסת ספר התורה אריאל אטינגר

ספר תורה חדש הוכנס לגבעת אעירה שחר, הסמוכה ליישוב כוכב השחר. הספר נתרם על ידי פרופסור דני ברנד מבאר שבע, לזכר אימו גיטה.

לדברי בני המשפחה, האם גיטה חיה חיי צניעות ותרמה את רוב הכנסותיה לצדקה. בין היתר, היא תרמה שלושה ספרי תורה, ובנה סיפר כי ראה לנכון לתרום ספר נוסף לזכרה, כהמשך ישיר למעשיה.

הספר נכתב עבור בית הכנסת בגבעת אעירה שחר, גבעה שבה מתגוררות כיום כשלושים משפחות וצפויות להצטרף אליה בעתיד כחמישים משפחות נוספות. לרגל הכנסת הספר שופץ בית הכנסת ונבנה ארון קודש חדש.

בית הכנסת וארון הקודש נבנו לזכרן של מרים אטינגר ובתה אורית פילבר. אורית נדרסה על ידי ערבי לפני 26 שנים בדרכה מבית אל, ואמה מרים נפטרה ממחלת הסרטן. באופן מרגש, יום הכנסת ספר התורה - יום ראשון של חול המועד סוכות - חל בדיוק ביום פטירתה של מרים.

במעמד השתתפו רבה של כוכב השחר הרב אוהד קרקובר, ראש ישיבת מכון מאיר הרב דב ביגון, והרב חיים בן שושן שבניו מתגוררים בגבעה. בשמחת הכנסת הספר נכחו כ-350 משתתפים מתושבי הגבעה ומהאזור כולו.