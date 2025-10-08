בני משפחות של חללי מלחמת חרבות ברזל שהגיעו בערב חג הסוכות לבית העלמין הצבאי באשדוד לבקר בקברי יקיריהם, התזעזעו לגלות כי חלק מהקברים חוללו.

מצלמות אבטחה שהותקנו במקום בעקבות אירוע השחתה קודם, תיעדו את מעשה החילול ואיפשרו למשטרה לזהות את החשוד.

מדובר בתושב אשדוד הסובל מהתמכרות לסמים ומבעיות נפשיות חמורות.

החשוד נעצר על ידי המשטרה לחקירה, אך על פי עדויות בני המשפחות השכולות, הוא שוחרר זמן קצר לאחר מכן.

האירוע המזעזע מתרחש בתקופה רגישה - בסמוך לציון שנה לאירועי ה-7 באוקטובר, דבר המוסיף לכאב ולתסכול של המשפחות השכולות.