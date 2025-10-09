במלאת שנתיים ל־7 באוקטובר: הסרט "המלחמה על הנפש" מציג את סיפורם האישי והמקצועי של מטפלי מרכז חוסן שדרות, שניצבו ביום שאחרי אירועי ה־7 באוקטובר מול אתגר עצום - לטפל בתושבים בעודם מתמודדים בעצמם עם טראומה ומציאות ביטחונית מתמשכת.

הסרט שיצא לאור בזכות גל נבו, קולנוען ואיש טיפול בצילום, מתעד את המסע המורכב שעברו המטפלים, מהאזעקות הראשונות ורגעי האימה, ועד להקמת מערך טיפול רחב היקף במלונות המפונים ובמרכז החוסן בעיר. הוא מעלה שאלות על גבולות החוסן האנושי ועל יכולתם של המטפלים להעניק תקווה, גם כשהם עצמם שרויים באי־ודאות ובפחד.

הילה גונן ברזילי, מנהלת מרכז החוסן שדרות, מספרת לערוץ 7 כי המרכז מהווה עוגן של תקווה עבור התושבים, ומעניק טיפול ללא תשלום לאלפי אנשים. לדבריה, מאז ה־7 באוקטובר הורחבו משמעותית השירותים, תוך מענה גם בשגרה וגם בשעת חירום.

לדבריה, "המרכז עוסק מדי יום בחיזוק חוסנה של הקהילה. אנשי הצוות עומדים בחזית המאבק על הנפש - שלהם ושל תושבי שדרות".

הסרט מאפשר מבט נדיר אל מאחורי הקלעים של עבודת המטפלים, ואל המאבק המתמשך לשיקום הביטחון, האמונה והתקווה של העיר שדרות.