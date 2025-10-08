שני מחבלים נעצרו בצפון-מערב אנגליה בחשד שתכננו לבצע מתקפה טרוריסטית נגד הקהילה היהודית בהשראת ארגון דאעש, כך דיווחה היום (רביעי) סוכנות הידיעות רויטרס. לדברי התביעה הבריטית, מטרתם של החשודים הייתה "להרוג מאות חפים מפשע".

החשודים, וליד סעדאווי בן 38 ועאמר חוסיין בן 52, נעצרו לאחר שעל פי החשד החלו בהכנות לקראת ביצוע פעולות טרור. אחיו של סעדאווי, בילאל סעדאווי בן 36, נאשם באי-מסירת מידע על כוונותיהם של השניים.

כל השלושה כפרו באשמות המיוחסות להם, ומשפטם מתנהל בבית המשפט בעיר פראסטון שבמחוז לנקשייר.

השופט מארק וול, שמנהל את ההליך, הדגיש בפני חבר המושבעים כי אין קשר בין משפט זה לבין הפיגוע הקטלני שאירע בשבוע שעבר בבית כנסת במנצ'סטר.