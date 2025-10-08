רבנים בירושלים פרסמו ברחבי השכונות החרדיות בירושלים מכתב פתוח לציבור החרדי המקומי לזכר ששת הנרצחים בפיגוע הקשה בצומת רמות.

המכתב, שנושא את הכותרת "תיקון גדול בתחנות העמוסות", קורא לציבור החרדי לערוך "חשבון נפש", כלשון המודעה, ולפעול למען הצניעות בתחבורה הציבורית.

"אף שאין אנו יודעים מדוע נגזרה הגזירה הקשה, מכל מקום מחובתנו לפשפש במעשינו ולתקן דרכינו", נכתב במכתב שנחשף באתר 'ירושלים החרדית'.

הרבנים מצטטים את דברי ה'חפץ חיים', לפיהם "כאשר אין בידינו עוון ברור לתלות בו את הצרה - יש לתלות בעוון חיסרון הצניעות".

במכתב מצוין כי בשנים האחרונות התרבו אסונות בתחנות האוטובוס העמוסות בירושלים, ובהם הפיגועים ברמות ובכניסה לעיר.

על רקע זה מציעים הרבנים תיקון מעשי: "הגברים והנשים ישתדלו לעמוד בהפרדה כבר בתחנה - כדרך עלייתם לאוטובוס".

על המכתב חתומים עשרות רבני קהילות ובתי כנסת בשכונת רמות ורבנים נוספים.