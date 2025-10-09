טראמפ קיבל פתק - ובישר: מתקרבים לעסקה, אולי אגיע לאזור הבית הלבן

גורם מדיני בכיר העריך אמש (רביעי) כי הכרזה על עסקה בין ישראל לחמאס, שתכלול את שחרור 48 החטופים משבי חמאס וסיום המלחמה בעזה אחרי יותר משנתיים, תיתכן היום או מחר.

לדברי הגורם המדיני הבכיר, במקרה שתושג הסכמה ביומיים הקרובים, שחרור החטופים עשוי להתחיל בתחילת השבוע הבא. בכיר ישראלי אמר כי יש אינדיקציות להשגת עסקה בטווח זמן קרוב, ייתכן עוד הלילה.

"יש סיכוי טוב מאוד לעסקה, נראה שהמשא ומתן מתקדם בצורה טובה", אמר הנשיא טראמפ שקיבל פתק ממזכיר המדינה מרקו רוביו ובו כנראה עדכון על המו"מ המתנהל במצרים.

על פי הדיווח ב- AP בפתק של רוביו לטראמפ התבקש הנשיא האמריקני לאשר פוסט ברשתות החברתיות כדי "להיות הראשון שיכריז על העסקה".

"אולי אגיע למזרח התיכון השבוע, אולי ביום ראשון, למצרים ולמדינות נוספות. תכף יצטרכו אותי, אצטרך ללכת", אמר.

לאחר מכן אמר: "הולך לפתור דברים במזרח התיכון".

רשת CNN האמריקנית דיווחה מפי שלושה גורמים ישראלים כי חמאס לא יוכל למצוא את כל החטופים החללים שנותרו ברצועת עזה. לפי המקורות, בישראל מודעים לכך שחמאס לא יודע את מיקומם של חלק מלפחות 26 החטופים שמוגדרים חללים. על פי גורם אחד, המספר של החטופים שמיקומם לא ידוע נע בין שבעה לתשעה, גורם אחר מעריך אותו בין 10 ל-15.

בדיווח צוין עוד כי קיים חשש לחייהם של שניים מ-20 חטופים שמאמינים כי הם בחיים.