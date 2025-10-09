עשרות קיצונים הגיעו הערב (רביעי) באוטובוסים להפגנה בלתי חוקית מול ביתו של ראש עיריית בית שמש, שמואל גרינברג.

המפגינים פרצו את שערי הבית ואת דלתות המעון, יידו אבנים לעבר הבית והשחיתו את מערכת החשמל, תוך גרימת נזק רב לרכוש.

ההתפרעות פרצה על רקע התנגדות המפגינים לאירוע שמחת בית השואבה שאמור להתקיים מחר בעיר. ראש העיר לא שהה במעונו בזמן ההתפרעויות, אך מצבם של בני משפחתו טרם התברר במלואו.

ראש העיר גרינברג, קב"ט העירייה וקציני משטרת ישראל הגיעו למקום ומבצעים אומדן נזקים. בהנחיית המשטרה נחסמה הגישה לבית המעון.