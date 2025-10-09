שמחה מהולה בעצב בבית משפחת הרב אלטר ישראל הכהן מצנר הי"ד מירושלים. אלמנתו, תמי, ילדה בן - שלא יזכה להכיר את אביו שנרצח בפיגוע הקשה בצומת רמות.

הרב מצנר הי"ד נרצח בדרכו לכולל באמצע חודש אלול, בפיגוע הנורא בצומת רמות שבו נהרגו שישה בני אדם. כעת, חודש לאחר הפיגוע, נולד לו בן זכר שמצטרף לשלושת אחיו.

הרב מצנר הי"ד היה מחשובי האברכים בכולל 'מישרים' בירושלים וחתנו של הרב דוד גריינמן, ראש כולל 'טהרות' בעיר.

לאחר פטירתו סיפר אביו, הרב אורי מאיר הכהן מצנר, בשבעה כי בדיוק שלושה שבועות לפני שנרצח, אמר הרב ישראל לאמו ולאשתו: "טוב לגור בירושלים, אבל להיקבר אני רוצה בבני ברק".

ואכן, הוא נקבר בבית החיים בבני ברק במסע הלוויה שהתקיים בהשתתפות גדולי ישראל.