נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה (חמישי) כי ישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון של התוכנית שלו להפסקת אש ברצועת עזה.

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: "בעזרת השם, מחזירים את כולם".

בציוץ ברשת Truth Social שבבעלותו כתב טראמפ: "אני גאה מאוד להכריז שישראל וחמאס חתמו שתיהן על השלב הראשון בתוכנית השלום שלנו. המשמעות היא שכל החטופים ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו שסוכם עליו - כצעד ראשון לעבר שלום חזק, יציב ונצחי. כל הצדדים יזכו ליחס הוגן! זהו יום נהדר לעולם הערבי והמוסלמי, לישראל, לכל המדינות הסובבות, ולארצות הברית של אמריקה. אנו מודים למתווכים מקטאר, מצרים וטורקיה, שעבדו איתנו כדי לאפשר את האירוע ההיסטורי והחסר התקדים הזה. אשרי עושי השלום!".

מאוחר יותר אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו "יום גדול לישראל. אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה".

"אני מודה לחיילי צה"ל הגיבורים ולכל כוחות הביטחון שבזכות אומץ ליבם והקרבתם הגענו ליום הזה. אני מודה מעומק ליבי לנשיא טראמפ ולצוותו על התגייסותם למשימה קדושה זו של שחרור חטופינו. בעזרת השם, יחד נמשיך להשגת כל מטרותינו והרחבת השלום עם שכנינו".

דובר ממשלת קטר ד"ר מג'ד אל-אנסרי כתב בהודעה רשמית: "המתווכות מודיעות הלילה שהושג הסכם על הסעיפים ומנגנוני היישום של השלב הראשון בהסכם הפסקת האש בעזה שיביא לסיום המלחמה, לשחרור החטופים הישראלים והאסירים הפלסטינים, ולכניסת הסיוע ההומניטרי. הפרטים יפורסמו בהמשך".

אם אכן יחתם ההסכם היום בשעה 12:00 ביום שישי תתכנס הממשלה, ובשבת או ראשון שחרור החטופים. נציין כי הממשלה תצביע רק על שחרור החטופים תמורת שחרור מחבלים ונסיגה חלקית מרצועת עזה.

ההסכם בין השאר קובע כי 20 חטופים ישראלים חיים ישוחררו מהארגון הרצחני בפעימה אחת - בשלב הראשון של היישום. ההסכם כולל ערבויות מצד ארה"ב, מצרים, קטאר וטורקיה כי לא תהיה חזרה למלחמה כל עוד שני הצדדים יעמדו בסעיפיו.

כמו כן חמישה מעברים ייפתחו באופן מיידי לכניסת סיוע הומניטרי לעזה. עדין יש מחלוקות על שמות המחבלים הכבדים שישוחררו מהכלא הישראלי.

הפוסט שפרסם טראמפ צילום: Truth

מוקדם יותר טראמפ כינס מסיבת עיתונאים בבית הלבן, ובזמן שענה לשאלות כתבים העביר לו מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו פתק ולחש באוזנו. הנשיא האמריקני שיתף את הנוכחים בחדר: "הרגע קיבלתי פתק שאומר שאנחנו קרובים לעסקה במזרח התיכון".

"תכף צריכים אותי בחדר אחר, אז אקח עוד כמה שאלות ואלך", אמר, ואז ציין: "אני הולך לפתור כמה דברים במזרח התיכון". לאחר מכן דווח בסוכנות הידיעות AP ובסקיי ניוז הבריטי כי על הפתק הייתה בקשה לאשר פוסט ברשת Truth Social, וזאת כדי שהנשיא "יהיה הראשון להכריז על עסקה בעזה".

סוכנות הידיעות AFP דיווחה כי ממשל טראמפ מכין את נוסח הנאום בו נשיא ארה"ב יכריז על ההגעה להסכם בין ישראל לחמאס.