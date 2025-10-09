ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הלילה להסכם להפסקת אש והחזרת החטופים הביתה.

"יום גדול לישראל. אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה", בישר נתניהו.

"אני מודה לחיילי צה"ל הגיבורים ולכל כוחות הביטחון שבזכות אומץ ליבם והקרבתם הגענו ליום הזה.

אני מודה מעומק ליבי לנשיא טראמפ ולצוותו על התגייסותם למשימה קדושה זו של שחרור חטופינו".

הוא סיים את דבריו "בעזרת השם, יחד נמשיך להשגת כל מטרותינו והרחבת השלום עם שכנינו".

בהמשך נמסר מלשכת ראש הממשלה כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ".

בהודעה נאמר כי "השניים קיימו שיחה מאוד מרגשת וחמה, ובירכו אחד את השני על ההישג ההיסטורי בחתימה על ההסכם לשחרור כל החטופים. ראש הממשלה הודה לנשיא טראמפ על כל מאמציו ועל מנהיגותו העולמית, והנשיא טראמפ בירך את ראש הממשלה על מנהיגותו הנחושה ועל הפעולות שהוביל".

עוד נמסר כי השניים סיכמו על המשך שיתוף הפעולה ההדוק ביניהם. כמו כן, ראש הממשלה הזמין את הנשיא טראמפ לנאום בפני כנסת ישראל.

על פי ההערכות, טראמפ צפוי להגיע לישראל ביום ראשון ולנאום בכנסת.