שלושה משורדי השבי שהגיעו הלילה (חמישי) לכיכר החטופים לאחר שנודע כי סוכם הסכם להשבת החטופים שוחחו עם ערוץ 7 על ההתרגשות וגם על התפילות הנדרשות עד לרגע שבו ההסכם מבוצע בפועל.

שורד השבי אלי-ה כהן שומר על אופטימיות אבל מבקש מעם ישראל להמשיך ולהתפלל. "חייבים להיות ריאליים. עד שהם לא עולים על הרכב של הצלב האדום ובאמת פוגשים את חיילי צה"ל אנחנו חייבים להתפלל, לקרוע שערי שמיים, ובעזרת השם עוד החג הזה אנחנו נרקוד עם אלון, אלקנה וכל האחים שלנו".

לדבריו, "כולנו יצאנו במצב קשה ואני בטוח שגם הם לא במצב טוב. אנחנו עם חזק ואני בטוח שכולם שם חיים את הרגע הזה והם יחזרו הביתה ויחלימו ויהיו חזקים ואנחנו כעם נהיה שלמים"..

עומר ונקרט, שחזר גם הוא משבי חמאס בעזה, הוסיף "כל רגע שאני חושב על השנייה בה החטופים יחזרו הביתה אני מצטמרר. נוכל כעם פתאום לחוות אושר ולקום מהשבר ומהפצע הזה. היינו עד כה כל הזמן עם עצם בגרון כאילו לא משהו שלם".

עומר שם-טוב, שגם הוא שרד את שבי חמאס, מסכם: "אנחנו בהתרגשות מטורפת, אבל באותו זמן עלינו לזכור שהם עוד לא כאן, להמשיך להתפלל, לקוות, לשלוח אנרגיה ובעזרת השם ביומיים-שלושה הקרובים הם פה. אלה ימים מאוד מלחיצים, מרגשים, כי בסוף - עד שזה לא קורה - זה לא קורה. אני מאמין שהם בהתרגשות גדולה והם יודעים. אני בטוח שהם רואים את החגיגות. כמו שאנחנו עומדים כאן היום, הם יעמדו כאן חזקים ואיתנים, מול כל עם ישראל".