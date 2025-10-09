ענת, אימו של מתן אנגרסט שנחטף ב-7 באוקטובר מהטנק בנחל עוז ומוחזק בשבי חמאס, שוחחה עם ערוץ 7 בכיכר החטופים, אליה הגיעו המשפחות לאחר שנודע על חתימת ההסכם לשחרור כל החטופים.

"כל היום החזקנו את התקווה בפנים, אבל ככל שהשעות עברו והודיעו על חתימת העסקה, השמחה פורצת החוצה. אנחנו עדיין לא מעכלים. אני חושבת שעדיין לא עיכלתי שהוא נחטף ולכן לא מעכלת את החזרה", סיפרה אנגרסט.

היא הוסיפה "עבדנו שנתיים על אוטומט אבל ידעתי שברגע האמת אדע להודות למי שמלווה אותנו כל הזמן. שאבנו כוחות מהלוחמים שלנו, מעם ישראל היפה ומכל מי שהיה חלק מהמאבק שלנו. הנשיא טראמפ ראה והבין מה עם ישראל רוצה".

כשנשאלה מה הדבר הראשון שתגיד למתן עם שובו - השיבה "יש כל כך הרבה מה להשלים, הפסדנו איתו כל כך הרבה זמן, אבל דבר ראשון יהיה לתת לו חיבוק ולהגיד לו 'אתה בטוח עכשיו, חזרת הביתה'. אחר כך נירפא ביחד".