בצה"ל נערכים בכוננות גבוהה במיוחד לקראת כניסתה הצפויה של הפסקת האש בעזה לתוקף

בצבא חוששים כי חמאס ינסה לנצל את השעות האחרונות שלפני כניסת ההסכם לתוקף לביצוע מתקפות נוספות, ירי רקטות או ניסיונות חטיפה.

גורמים בצבא מסרו הלילה (חמישי) כי צה"ל מברך על העסקה שהושגה, אך מדגיש כי כל הכוחות בשטח ממשיכים לפעול תחת הנחיות מבצעיות הדוקות. הרמטכ"ל אייל זמיר, הנחה את הכוחות הלוחמים בעומק הרצועה ובחזית הצפונית להתמקד בהגנה, לשמור על דריכות מלאה ולהיות ערוכים לכל התפתחות בלתי צפויה.

עד לכניסת הפסקת האש לתוקף, הורה הצבא על צמצום פעילות שאינה חיונית בתוך רצועת עזה מחשש שחמאס ינסה לבצע פעולות נגד חיילים.

במקביל, בשעות האחרונות מבצע צה"ל תקיפות נקודתיות של יעדים חשובים שנאספו בימים האחרונים - פעולה שמוגדרת כחלק מ"סגירת מעגלים מודיעיניים" והיערכות לנסיגה מבוקרת.