החטופים בדרך חזרה הביתה לאחר שנתיים של מלחמה של ישראל מול חמאס. שמעון אור, דודו של אבינתן אור החטוף בעזה, סיפר על תחושותיו הבוקר (חמישי) לאחר ההכרזה על ההסכם להשבת החטופים.

"חששתי שחמאס ממסמס את האולטימטום למו"מ בלתי נגמרים. קמתי מופתע עם אופטימיות זהירה. אני שומר על אופטימיות זהירה כי חמאס כמו חמאס יודע להפוך את הקערה עד הרגע האחרון", אמר אור בראיון ל-103FM.

הוא הוסיף "לא היינו בעד מבצעים צבאיים. חשבנו שבסופו של דבר המהלכים הצבאיים יביאו לקריסה של המערכות הצבאיות והאזרחיות כך שלמעשה שמי שמחזיק את החטופים יתייאש ואז ננהל מו"מ מקומיים לשחרור החטופים".