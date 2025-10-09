פרשן חדשות 12, עמית סגל, אומר כי העסקה שסוכמה במצרים בין ישראל וחמאס מדברת על שחרור חטופים והפסקת אש ולא מבטיחה את החלשת ארגון הטרור הרצחני.

"אין שלב ב', זה ברור לכולם. העסקה שנחתמה עכשיו היא עסקת חטופים ולא משליכה על שום דבר שיקרה בהמשך. יכול להיות שאוסף הפנטזיות שהאמירתים יפרקו את המנהרות ויוקם גוף בינלאומי וטוני בלייר יהיה מושל עזה יקרה, אבל זה לא מוזכר בהסכם הזה ובמשא ומתן הטקטי שהיה", אמר סגל.

הוא הוסיף "כרגע יש הפסקת אש שממשיכה כל עוד המשא ומתן בין הצדדים מתנהל בתום לב. צריך להגיד שעד היום, בתקופת הכהונה של טראמפ, כשלא היה משא ומתן ישראל חזרה ללחימה".

"בסופו של דבר אני לא חושב שבתקופה הקרובה נראה טורי שיריון של צה"ל דוהרים לעזה כמו שהתרחש בשתי הפסקות האש האחרונות. השאלה היא אם צה"ל נשאר מאחורי קו הגבול הבינלאומי ותוקף מהאוויר כאשר הוא מזהה התעצמות או ניסיונות לפגוע בו. לשם חותרת מדינת ישראל. ההנחה הסבירה היא שלדבר הזה יהיה אישור מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ", ציין סגל.

הוא סיכם "המשא ומתן לאחר שחרור החטופים הוא על עיקרון של נסיגה תמורת פירוז הרצועה. מכיוון שההערכה היא שחמאס לא יסכים לכך, עוד ארוכה הדרך לשקט".