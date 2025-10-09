תמורות משמעותיות מתחוללות בחברה הישראלית מאז טבח שבת שמחת תורה, התוצאות הנוראיות של הטבח הובילו להתכנסות והתבוננות פנימה, לצמצום שיח הגרדומים, לביצור מחדש של המכנה המשותף הישראלי, להנחת המילה "הדתה" וגרורותיה במחסן הגרוטאות של ההיסטוריה, הרוח היהודית שניעורה באחת, הובילה לתהליכי התמורות והדרך ארוכה היא ורבה.

התמורות בהבנה בצורך ברפורמה משפטית, בהעמקת הזהות היהודית, בגיוון באליטות, מצטרפות לתמורה הנדרשת מאוד, בחירת נבחרי ציבור המשפיעים על חיי האומה.

המציאות המטרידה לקראת הבחירות שיתקיימו בשנה הבאה עלינו לטובה היא איכות נבחרי הציבור המקבלים החלטות הרות גורל בנושאים מרווחה ועד ביטחון.

הגיעה העת להפסיק להסתפק בבחירת נבחרי ציבור בינוניים אשר כל מהות תפקידם עם בחירתם היא בעצם המשך נוכחותם בתודעה, התעסקות עם נושאים שוליים, טפלים, ביזריים, שיח אלים, מסית, מפלג, התנהגות שיש בה הרבה יותר מרבב אחד, כמיהה בלתי מושגת של רצון וצורך לכותרת, יהא המחיר אשר יהא.

יאמר הברור מאליו, אין המדובר בכל נבחרי הציבור, עדיין ישנן שמורות טבע אנושיות אשר עושים עבודתם באמונה, נטולי אינטרסים אישיים, הרואים את הממלכה, טובתה ובעבודתם עוסקים בשליחות.

אחד מנבחרי הציבור האיכותיים, היכול בהחלט להוות מודל ומופת לנבחר ציבור המממש את שליחות הוא השר רון דרמר, אשר עשייתו רשומה באותיות של זהב על כותל המזרח של הציבוריות הישראלית.

ללא התעסקות בפולחן אישיות המקודם תוך כדי תדרוכים, ללא צורך בפרובוקציות כדי להישאר בתודעה, ללא התבטאויות קיצוניות, מסיתות, מפלגות, ללא הצבת שרידותו במרכז.

השר רון דרמר הוא מופת של נבחר ציבור המבצע שליחותו שלא על מנת לקבל פרס, הבו לנו רון דרמרים נוספים, הבו לנו שליחים נאמנים לציבור, הבו לנו פרנסים המאירים את הדרך אשר מעולם לא יגביהו עצמם על גויות וקלונם של אחרים.

לדאבון הלב השר רון דרמר, מסיבותיו ויש הסבורים כי גם מסעות השנאה והרדיפה של סוכני הכאוס אחריו ואחרי משפחתו תוך ביזויים והשפלתם, תרמו להחלטתו לפרוש מתפקידו החשוב, המשמעותי והמשפיע ביותר בציבוריות הישראלית, מדינת ישראל הפסידה מופת של איש ציבור.

המרחב הציבורי זקוק וחייב נבחרי ציבור איכותיים, נבחרי ציבור הפועלים למען הציבור ולמען שולחיהם, לפי הסדר הזה, הציבור היהודי-ישראלי של אחרי טבח שבת שמחת תורה נואש ומשווע לתמורות מהותיות ואחת מהן היא איכות נבחרי הציבור, קצנו בחלק מנבחרי הציבור המייצרים שיח שולי, מיותר, המבאיש את הפרהסיה.

רון דרמר בחר לעזוב את ממשלת ישראל, את הזירה הציבורית בה היה עורב לבן, בכוחו של כל אזרח יהודי-ישראלי, שוחר טוב, לבחור את נבחרי הציבור הבאים על פי אמות המידה שהותיר רון דרמר, שליחות, עשייה, ישראל לפני הכל, כדרך חיים ולא כסיסמת בחירות.