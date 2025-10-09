לאה ושמחה גולדין, הוריו של סגן הדר הי"ד שנפל בצוק איתן וגופתו מוחזקת על ידי חמאס בעזה, פרסמו הודעה הבוקר (חמישי) בעקבות הסיכום על עסקת החטופים.

"המלחמה הזאת נולדה לפני 11 שנה, כשהוחלט להשאיר חטופים מאחור בעזה. הדר שלנו מסמל נחישות לניצחון אמיתי, ועד שלא יושב אנחנו עוד במערכה. יש לישראל 28 חטופים חללים בלי פתרון ואנחנו עומדים על המשמר.

אנחנו קוראים לממשלת ישראל להכניס צוותי חיפוש ולהשיב את כולם לפני שחמאס מקבל כל תמורה", לשון הודעת ההורים.

בחודש יולי נשא שמחה גולדין נאום בכיכר החטופים. "לפני 4000 ימים שלח אותנו סגן הדר גולדין, מסיירת גבעתי למסע להשבת חלל לוחם לקבר ישראל, מסע להשבת החברה הישראלית לעצמה. הוא אמר: 'יש לך שתי אפשרויות בחיים, להתעסק בעצמך או לעשות דברים גדולים' מאז, אנחנו הגולדינים במסע הזה".

"אנחנו לא רק משיבים את הבן שלנו הדר גולדין מידי האויב, אנחנו משיבים את החברה הישראלית לעצמה. וזו דרך ארוכה", הוא הוסיף.

"אנחנו לא מתבכיינים", אמר גולדין, "אנחנו בוכים שצריך. אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא מתייאשים אנחנו עוברים דרך הקירות. אנחנו שונאים ספינים - אנחנו אומרים אמת. אנחנו לוקחים אחריות".