נשיא המדינה, יצחק הרצוג, התייחס הבוקר (חמישי) להסכם שהושג במצרים להשבת חטופים והפסקת אש בעזה והגדיר אותו כ"בשורה גדולה וחשובה".

"אני מביע את תמיכתי המלאה בהסכם שהושג במצרים", אמר הרצוג. "אני מבקש לחזק את ידי ראש הממשלה, ומודה לצוות המשא ומתן, למתווכות ולכל העוסקים במלאכה. אני מאמין שחברי הממשלה והקבינט יקבלו את ההחלטה הנכונה".

הנשיא הקדיש דברי תודה מיוחדים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. "אני מבקש להודות עד אין קץ לנשיא דונלד טראמפ שהביא להסכם שמקדם אותנו לעבר סיום המלחמה ומייצר תקווה לשינוי המציאות במזרח התיכון. אין ספק כי הוא ראוי לפרס נובל לשלום, על נחישותו המתמדת להביא לסיום המלחמה והחזרת החטופים. אם יבחר להגיע לכאן בימים הקרובים - הוא יתקבל באהבה והוקרה גדולה של העם בישראל", אמר.

הרצוג הוסיף כי ההסכם מביא עמו תקווה גדולה למשפחות החטופים: "ההסכם הזה יביא רגעים של הקלה בלתי נתפסת למשפחות יקרות שלא עוצמות עין כבר 733 ימים. זהו גם רגע של תיקון, של ריפוי, של תקווה ליום שאחרי - במזרח התיכון ובתוכנו כחברה".

עם זאת, הנשיא ציין כי מדובר בתהליך קשה ומורכב: "אני לא מקל ראש במחיריו של ההסכם ובמאמץ להשיב את כולם. יהיו רגעים קשים וכואבים, אך הם חלק מהמציאות שאנו נדרשים להתמודד עמה. אני מאמין בנו שנדע להתגבר - יחד".

בסיום דבריו הקדיש הרצוג דברי הוקרה ללוחמים, לפצועים ולמשפחות השכולות: "זוהי שעת הוקרה לגיבורים שבתוכנו - לבנינו ובנותינו שלחמו בגבורה כדי להביא את כולם הביתה. למשפחות השכולות, לפצועים בגוף ובנפש, ולכל מי ששילמו מחירים כבדים למען הרגע ההיסטורי הזה".

הנשיא חתם בציטוט מהמקרא: "וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב... וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם. בעזרת ה'. עם ישראל חי".