היום (חמישי) תירשם ירידה בטמפרטורות, וגשמים מקומיים ירדו בצפון הארץ ובמרכזה. הגשם ייחלש אחר הצהריים, ובמהלך היום צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. בלילה ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף, ויהיה מעונן חלקית.

לפרקי זמן קצרים נרשמים גם גשמים חזקים, אם כי כמויות המשקעים המצטברות אינן גבוהות ומסתכמות עד כה בכ-5 מ"מ. גשם יוסיף לרדת בשעות הקרובות בחוף ובשפלה ולקראת הצהריים הוא ילך ויתמעט.

הטמפרטורות המקסימליות החזויות להיום: בצפת - 23 מעלות, חיפה - 26, תל אביב - 27, ירושלים - 24, באר שבע - 28, מצפה רמון - 26, ובאילת - 35 מעלות.

מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר עדיין ייתכן שיהיה טפטוף, בעיקר לאורך החוף. בשבת תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ובראשון לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.