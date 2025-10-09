רגשות מעורבים בבוקר מורכב: שמחה עצומה על השבת אחינו החטופים כולם!

על הזכות להיות ממובילי ההתנגדות לעסקאות חלקיות שהיו משאירות חצי מהם לפחות להינמק במנהרות האויב, והדרישה להמשיך במלחמה עד מימוש מלא מטרותיה, דרישה שהביאה להתקדמות לכיבוש עזה והפעלת הלחץ הצבאי שהביא את חמאס להתקפל.

חשש אדיר מהשלכות ריקון בתי הכלא ושחרור הדור הבא של הנהגת הטרור שיעשה הכל כדי להמשיך להזרים כאן נהרות של דם יהודי חלילה. ולו מסיבה זו לא נוכל להצטרף לחגיגות קצרות הרואי ולהצביע בעד העסקה.

אחריות כבירה לוודא שאין כאן חלילה עסקה של "חטופים בתמורה לעצירת מלחמה" כפי שחמאס חושב ומתרברב (גם אם בתנאי פתיחה טובים יותר ממה שהציעו לנו בעבר), ושמיד לאחר שיבת החטופים הביתה מדינת ישראל תמשיך לחתור בכל הכח למיגור אמיתי של חמאס ופירוז אמיתי של עזה כך שהיא לא תהווה עוד איום על ישראל.

חובה עצומה לוודא שלא נחזור למסלול אוסלו חלילה ולא נפקיר את ביטחוננו בידי זרים. חובה גם לוודא שלא נחזור לקונספציות של ה- 6 לאוקטובר ולא נתמכר שוב לשקט מלאכותי, חיבוק מדיני וטקסים מחויכים בהווה תוך משכון העתיד ותשלום מחירים נוראיים.

חיבוק ענק והערצה ללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים, למשפחות שלהם, לנופלים והפצועים ולמשפחות שלהם - כל אלו שגבורתם, מסירותם והקרבתם הביאו להישגים הגדולים במלחמה הזו בכל החזיתות, העלו אותנו מהבור העמוק שהיינו בו בבוקר ה-7 לאוקטובר אל המקום הגבוה יחסית שאנחנו נמצאים בו היום.

תודה לבורא עולם ולשליחיו הרבים ותפילה בחיל ורעדה להמשך ישועות, נחמות וניצחונות.