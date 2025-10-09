פורום הגבורה, המאגד מאות משפחות שכולות, נופלי מלחמת חרבות הברזל קורא הבוקר לשוב מיד לאחר השבת החטופים להשמדת חמאס.

בנוסף, קראו בהנהלת פורום הגבורה למטה החטופים להצטרף לדרישה מרה"מ לשוב להשמדת חמאס מיד לאחר השבת חטופינו.

"אין יהודי שלא מאושר שחטופינו ישובו הביתה, אנחנו שולחים חיבוק חם למשפחות, שמחתכם שמחתנו. אך ביום זה יש לזכור - השבת חטופינו היא אחת ממטרות המלחמה.

דינם של הארכי טרוריסטים שיושבים כעת במצרים מטעם חמאס הוא אחד - מוות. ישראל חייבת מיד לאחר השבת החטופים, להמשיך ולהכות בחמאס ובראשיו עד לחיסולו המלא. זו חובתינו לתושבי וילדי שדרות, זו חובתינו לפצועים, זו חובתה של מדינת ישראל לנופלים", נאמר.

"ראש הממשלה התחייב פעם אחר פעם, ורק השבוע הוא הסתכל לנו בעיניים ואמר - כל מטרות המלחמה ייושמו, אנו דווקא היום זה קוראים לו - עמוד בהבטחתך - מיד לאחר השבת חטופינו, חובה עלינו להמשיך ולהכות בחמאס עד השמדתו, ולהבטיח כי עזה לא תהיה איום על מדינת ישראל וכי השליטה הביטחונית בכל הרצועה נשארת בידי ישראל.

אנו קוראים למטה החטופים ולכל תומכי העסקה, אשר אמרו פעם אחר פעם - מיד לאחר השבת החטופים נשוב להשמיד את חמאס, הצטרפו אלינו לקריאה החשובה והברורה - לא עוצרים עד הכרעה מוחלטת של המלחמה. אסור שנפילת יקירנו תהיה לשווא. עם ישראל חזק, עם ישראל בע"ה ינצח", דברי המשפחות השכולות.

יו"ר פורום הגבורה יהושע שני "אני פונה למטה החטופים, הצטרפו אלינו לדרישה - עמידה מלאה בכל מטרות המלחמה, השמדת חמאס ועמידה על כך שעזה לא תשוב להוות איום על ישראל. יחד ננצח".