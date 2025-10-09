אלפי חסידים השתתפו אמש בשמחת בית השואבה של האדמו"ר מויזניץ בבית המדרש הגדול בקרית ויזניץ בבני ברק.

בין המשתתפים היה גם חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, שהשתתף באירוע ורקד בין החסידים.

עם סיום האירוע, ניגש סוכות אל האדמו"ר מויזניץ לקבל את ברכתו, כאשר לאדמו"ר נאמר כי "סוכות נלחם עבור האידישקייט".

אולם כשיצא מבית המדרש, הותקף בידי קבוצת נערי שוליים שאינם משתייכים לחסידות ויזניץ.

התקיפה החלה בצעקות והשפלות, המשיכה ביריקות ודחיפות, והסתיימה באלימות פיזית. המפגינים טכענו כי סוכות מסייע בכנסת לגיוס חרדים.

סוכות ניסה להיכנס לרכבו ולעזוב את המקום, אך הבחין שהתוקפים פגעו בגלגלי הרכב.

כוחות המשטרה הגיעו למקום וניסו לסייע לסוכות. רק לאחר שעה ארוכה הצליח סוכות להיחלץ בשלום, אך רכבו ספג נזקים.

המשטרה פתחה בחקירה לאיתור התוקפים.