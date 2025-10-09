בחברון משתתפים היום (חמישי) רבבות מבקרים יהודים שהגיעו מכל רחבי הארץ להשתתף באירועים המרכזיים שייערכו למרגלות מערת המכפלה.

במסגרת היום יתקיימו הופעות ענק, סיורים באתרי העיר ופעילויות מגוונות לילדים ולמשפחות.

על בימת המופע המרכזי יופיעו שורה של אמנים מהמובילים בזמר היהודי - בהם ליפא שמעלצר, אלייצור, ביני לנדאו, שמוליק סוכות, סיני תור, פורת נוב, אביה שרמן ודוד בן ארזה.

ראש המועצה המקומית חברון, אייל גלמן, אמר לקראת האירוע כי "הצוותים עבדו ימים רבים כדי להבטיח את הצלחת האירוע ואת נוחותם וביטחונם של המשתתפים. חברון גאה לארח את עם ישראל ביום מיוחד זה", אמר.

לדברי אורי קרזן, מנכ"ל ארגון "מחדשי היישוב היהודי בחברון", העומד מאחורי האירוע, ההכנות נמשכו שבועות ארוכים: "אלפי יהודים עומדים, שרים ושמחים במערת המכפלה - זו התרגשות עצומה לראות את הקשר החי של העם למקום הזה.