משפחתו של החטוף אבינתן אור חגג היום (חמישי) את הולדת הנכד החדש, בן לגליה אחותו של אבינתן, בברית מרגשת במיוחד ביישוב שילה. זאת, שעות ספורות לאחר ההודעה הרשמית, על שחרור החטופים הקרב.

באירוע המרגש השתתפו ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ שליווה את המשפחה לאורך השנתיים האחרונות ויהודית ניצן אימו של גלעד ניצן הי"ד שנפל במלחמה בעזה ומתגוררת גם היא בישוב שילה.

התרגשות רבה נרשמה בקהל כאשר קראו לרך הנולד בשמו - צורי גלעד.

הברית צילום: דוברות

ראש המועצה ישראל גנץ, בירך את הסבתא דיצה אור ואת כל המשפחה על הבשורה ועל האירוע המשמח של הולדת הנכד. "אנו מצפים ונרגשים לקראת שיבת החטופים הצפויה, בהם שני תושבי מועצת בנימין- אבינתן אור ורום ברסלבסקי. דווקא ביום כזה, התרגשתי להשתתף בברית משמחת של משפחת אור היקרה והגיבורה. ביחד עם המשפחות היקרות התפללנו ואנו ממשיכים להתפלל שנראה את החטופים בביתם במהרה לצד המשך ניצחונה של מדינת ישראל על כל אויבנו".

דיצה אור, אימו של אבינתן פרסמה אמש שעות לפני ההכרזה על ההסכם סטורי שבו כתבה: "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה".

אור נחטף בגיל 30 ממסיבת הנובה ברעים, לצד בת זוגו נועה ארגמני, ששוחררה לאחר מכן במבצע צבאי. לאחר קבלת אות החיים ממנו, כתבה ארגמני בסטורי באינסטגרם: "עד שאבינתן יחזור, הלב שלי בשבי".