עורך ערוץ הברנז'ה באתר וואלה דוד ורטהיים לועג לכתבת חדשות 12 מיכל פעילן, שלדבריו מייחסת לעצמה השפעה אישית מכרעת על חתימת הסכם לשחרור חטופי חמאס וסיום הלחימה.

לדבריו, פעילן מגלמת קו תקשורתי שמעדיף לרגש את הצופים על פני הצגת מציאות.

במאמר טען כי פעילן מציגה את עצמה כמי שהייתה בעלת תפקיד מרכזי בהשגת הסכם לשחרור חטופים ולסיום הלחימה בין ישראל לחמאס.

במרכז הביקורת עומדת תמונה שפרסמה פעילן ברשתות החברתיות, ובה מסר אישי מאחיה שכתב לה "ניצחת", לכאורה בעקבות החתימה על ההסכם.

"אם אתם צורכים את החדשות שלכם מפעילן או עוקבים אחריה ברשתות החברתיות, קשה היה לפספס את התמונה שהעלתה עם חתימת ההסכם, בה צילום מסך ששלח לה אחיה - ובו ברכה: 'ניצחת'. על פניו, ניתן היה אולי לראות זאת כניסוח לא זהיר או ביטוי לתחושה פנימית עמוקה שלא תורגמה נכון. אלא שסביר יותר שמדובר בהלך רוח מייצג. זו לא הפעם הראשונה שפעילן מנכסת לעצמה באופן אישי השפעה מכרעת על התמורות הגיאו-פוליטיות במזרח התיכון".

ורטהיים הוסיף כי פעילן נוהגת "לנכס לעצמה באופן אישי השפעה מכרעת על התמורות הגיאו-פוליטיות במזרח התיכון", וציין דוגמאות קודמות בהן לטענתו הציבה עצמה במרכז השיח. "קשה למצוא ביטויי הקרבה הירואיים כל כך גם בשדה הקטל התקשורתי רווי הגיבורים הלא אלמוניים", כתב.

"אבל גם קשה גם שלא לראות בפליטת-הפה הפרוידיאנית הזו את המשך הקו של קשת 12 וחברת החדשות שלה לנכס לעצמה באופן מגלומני ומטריד את האירועים, תוך הקפדה יתרה על מה שחשוב באמת - הם".

לדבריו, המקרה הנוכחי ממחיש את האסטרטגיה התקשורתית של חדשות 12: "להתייחס לצופים כאל ילדים קטנים ולא ממש חכמים, ולהמשיך להציג להם רגשות במקום מציאות".