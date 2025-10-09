לקראת שחרור החטופים החיים: אלפים רבים השתתפו היום (חמישי) בתפילת הלל חגיגית, שנערכה עם הרב שמואל אליהו מול חומות העיר העתיקה בירושלים, בשמחה ובליווי כלי נגינה. בין המשתתפים הייתה ג'וליה קופרשטיין, אם החטוף שצפוי להשתחרר - בר קופרשטיין.

את התפילה הפיקו משרד ירושלים ומסורת ישראל והרשות לפיתוח ירושלים, והוביל אותה הרב אייל יעקובוביץ' ראש ישיבת ההסדר בצפת בליווי נגנים. בתפילה השתתפו גם שר המורשת עמיחי אליהו, וחברת הכנסת לימור סון הר מלך, ומנכ"ל משרד ירושלים ומסורת שימי אלבוים.

בדברים שנשא לפני תחילת ההלל, אמר הרב שמואל אליהו: "במיוחד ביום הזה, בו אנו מתבשרים על אחים שחוזרים הביתה, עין במר בוכה ולב שמח. שמחים ששבו בנים לגבולם, שמחים על שורת הנצחונות הגדולה מול ציר הרשע. וגם כואבים על החיילים שמסרו את נפשם והביאו את השחרור הזה, החיילים שנפצעו ומשפחותיהם".

"בוכים על אלה שלא זכו לחזור חיים. על המחבלים שמשוחררים ושמחים על הטוב שהקב"ה גומל לנו, וכואבים על המחיר", המשיך הרב.

רגע מרגש נרשם כאשר ג'ולי קופרשטיין, אימו של החטוף בר קופרשטיין שצפוי להשתחרר מהשבי, עם הרבנית רחל בזק, חה"כ לימור סון הר מלך והמתפללות בתפילת ההלל מול חומות העיר העתיקה, שרו בדמעות "אם תמצאו את דודי מה תגידו לו, שחולת אהבה אני".

עד כה השתתפו כ-20,000 מתפללים בתפילות ההלל החגיגיות, בשתיים מתוך חמש התפילות המתוכננות בחול המועד. מחר (שישי) תתקיים תפילה חגיגית נוספת בבית הסארייה בצפת, ביום ראשון בקצרין, וביום שני במתחם הנובה ברעים, בהשתתפות משפחות חטופים ומשפחות שכולות, לציון שנתיים לטבח שמחת תורה.