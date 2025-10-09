אירוע חגיגי ומרגש התקיים אתמול (רביעי) ביישוב מעלה חבר שבמועצה האזורית הר חברון, עם חנוכתה הרשמית של שכונת "מצפה איל".

השכונה נקראת על שמו של הלוחם איל ברקוביץ' ז"ל, תושב סוסיה הסמוכה, אשר נפל במהלך מלחמת חרבות ברזל.

השכונה החדשה ממוקמת בגבעה מערבית ליישוב הקיים ומהווה שלב משמעותי בהתרחבות מעלה חבר, כחלק מהתפתחות ההתיישבות בהר חברון לכיוון מערב.

במהלך הטקס הוכנס ספר תורה לבית הכנסת שנבנה על ידי תושבי השכונה. באירוע השתתפו ראש המועצה האזורית הר חברון אלירם אזולאי, נציג תנועת אמנה שמוליק לבנון, רב היישוב הרב חיים קליין, משפחת ברקוביץ' - הוריו של איל הי"ד, תושבי היישוב ואורחים מהאזור.

האירוע נחתם בשמחת בית השואבה שמחה במיוחד, בליווי להקת "אשירה" והזמר אביה שרמן, שהרקיד את המשתתפים.

שכונת "מצפה איל" החלה את דרכה כנקודת מצפה קטנה בצורת מגן דוד, שהוקמה לפני כשנה וחצי ביוזמת תלמידי ישיבת שבי חברון לצעירים, במסגרת פרויקט סיום לימודיהם. מאז הפך המקום לשכונת קראוונים מתפתחת, עם עשר משפחות ראשונות שכבר מתגוררות במקום.

במקום הוקמו תשתיות בסיס, בית כנסת חדש, ומערך קליטה ייעודי שמטרתו לקלוט משפחות נוספות כחלק מתכנית רחבה להרחבת היישוב מעלה חבר.

יו"ר מזכירות היישוב איתמר קפלן אמר באירוע, "זכינו ואנחנו עדים להתגשמותו של חזון, אנו דורכים על מקום בו התיישבו אבותינו ואנו זוכים לחדש את ההתיישבות כאן. שהתחילה כמצפה ומהמצפה - קמה שכונה וזהו שלב נוסף בבניית גוש מעלה חבר.

חזון שאנו פועלים לקדם יום-יום בשטח, על ידי החוות, התושבים הנמרצים וכמובן באמצעות תנופת הבנייה הקרובה שתתחיל בשנה הקרובה - והיא תכלול מעל 100 יחידות דיור נוספות. זו בשורה אמיתית לתושבי האזור ולכל מי שמחפש קהילה דתית, אווירה צעירה ומרעננת, שליחות וחיים באיכות גבוהה בלב ארץ ישראל".