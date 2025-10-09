לכם משפחות השכול ולכל הפצועים בגוף ובנפש, כולכם יחד וכל אחד לחוד - גיבורי ישראל הנכם, זקפו קומתכם.

בזכות מסירות הנפש שלכם ושל יקירכם ובחסדי ה' עלינו לטובה ישנם הישגים רבים למלחמה ובכללם: השבת אחינו החטופים. שבירת הציר השיעי. מיטוט החיזבאללה. החלשת סוריה. הפיכת עזה לאיי חורבות והדבר חשוב כהרתעה וכגביית מחיר ברורה לכל עם שיעז לפגוע בנו.

אך לא רק ביעור הרע כי אם גם הגדלת הטוב: רוח העם התגדלה. התגלות קומת מסירות נפש של רבבות עמך בית ישראל, שלכם הפצועים של יקיריכם משפחות השכול.

נכון, המצב לא מושלם ולא קרוב לכך. יש גם חששות אמיתיים ומחירים כבדים של שחרור רוצחים ושל חשש שהמשימה לא הושלמה עד תום. אבל במצב הקיים ההישגים גדולים יותר. אל תעיזו לחשוב שקרבנכם היה לשווא. גיבורי ישראל הנכם. אויבינו הם שהפסידו, המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. ראו איך נראית עזה וכיצד נראית ישראל.

לכם משפחות החטופים היקרות והאהובות לב האומה כולה הומה בהתרגשות ובציפיה לשובם של הבנים, לרפואתם השלימה בגוף ובנפש ולהביא את החללים הקדושים לקבר ישראל. שמחתכם - שמחתנו, שמחת האומה כולה.

ולנו כולנו, כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם: מבצע את אחי אנכי מבקש עומד להסתיים בחלקו הראשון וכעת על כולנו לעבור לחלקו השני ולחפש את האחווה בין כולנו, בין כל המחנות.

לפני שנתיים לא השכלנו להתאחד בזמן שמחתנו ונאלצנו להתאחד סביב זמן צערינו. כעת מוטל על כולנו להתעלות על עצמנו ולהביט עמוק יותר, עם עין פנימית טובה ולהצליח לשמוח זה בזה כפי ששמחנו איש ברעהו בשטחי הכינוס. כעת בזמן האסיף, זה הזמן לזקוף קומתנו ולהתכנס כאיש אחד בלב אחד. לראות כיצד התקדמנו כעם בשנתיים האחרונות ולהתמלא בתקוה שיחד בע"ה ננצח גם את הפחד איש מרעהו. ומעשה אבות סימן לבנים. אחר כל המתח בין יוסף והאחים התאחדו כולם יחד כאיש אחד בלב אחד ואמרו שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

הכותב הוא ראש ישיבת ההסדר נוף הגליל