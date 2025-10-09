איריס חיים, אימו של יותם חיים שנחטף לרצועת עזה ונורה למוות בשוגג בידי חיילי צה"ל בשג'אעייה, פרסמה פוסט אישי בו שיתפה את כאבה ובקשתה מהציבור.

"‏היום כשאתם שמחים, שמחו בצניעות, שמחו בשקט, שמחו בקול רועד", כתבה. "כן נכון לשמוח, לשחרר אנחת רווחה, לבקש סליחה. כן נכון בו זמנית לזכור בכל רגע את אלה שלא זכו לחבק שוב, את אלה שהורעבו ולא שבו, את אלה שרצו ולא קיבלו יותר את צחוק ילדם זהוב השיער".

בדבריה הדגישה חיים את הצורך בשמחה אישית, מצומצמת ולא פומבית, "שמחו בתוך בתיכם, לא בכיכרות העיר, שמחו בסוכתכם".

עוד הוסיפה, "אני מודה לרגע הזה שמגיע, שמחה אין בליבי. ברגע זה - מבקשת כמו כולם לראותם בבית. הלב שוב נקרע מתחושת התסכול, שלי לא יבוא".

יותם חיים בן 28, נחטף מביתו בכפר עזה. יותם נורה למוות בשוגג על ידי כוח צה"ל ביום ה-70 למלחמה בשכונת שג'אעיה שבצפון רצועת עזה. יחד איתו נהרגו החטופים אלון שמריז וסאמר אל-טלאלקה.

יותם, אלון וסאמר, שהוחזקו במנהרה בשג'עאיה, ניסו לאותת לכוחות צה"ל על נוכחותם, בין היתר על ידי הצבת שלטים עם הכיתוב "הצילו חטופים". אולם הלוחמים סברו כי מדובר בניסיון של מחבלים למשוך את הכוחות למארב. לאחר שהחטופים עשו מסלול בן יומיים למבנה אחר, הם ניסו להתקרב לכוחות צה"ל כשהם ללא חולצות ומניפים דגל לבן.

למרות ניסיונם, קלע שעמד בעמדה במבנה ירה לעברם, מתוך הנחה שכל מי שנמצא במרחב הזה מהווה איום. לאחר שהתברר כי מדובר בחטופים גופותיהם הושבו ארצה לקבר ישראל.