ראש ישיבת הכותל, הרב ברוך וידר, התייחס הבוקר (חמישי) לעסקת החזרת החטופים, ובדבריו עמד על המורכבות שבתחושות הציבור לנוכח המהלך.

לדבריו, "הלב מתרחב, הלב שמח — אך עין במר בוכה. יש כאן שמחה גדולה על החזרת החטופים, על הערבות ההדדית של עם ישראל, אך גם מודעות לכך שהדרך עוד ארוכה, וכנראה שישוחררו רוצחים. כל זה חלק מהתהליך של גאולת ישראל, קמעא קמעא, כפי שלימדנו הרב צבי יהודה".

הרב וידר התייחס גם ללימוד תורתו של הרב צבי יהודה בישיבת הכותל, ואמר כי "בישיבת הכותל אנו לומדים את הרב צבי יהודה ומבינים שיש לנו מורה דרך לדור הגאולה. בזמנו, ערב מלחמת ששת הימים, הוא התבונן על חלקי הארץ שניתנו לנו ואמר 'לא יכלתי להשלים עם המעשה — התקיים בנו: ואת הארץ חלקו'. אך בסופו של דבר אמר: 'מאת השם הייתה זאת, היא נפלאה בעינינו' — היום גם אנו חווים את השמחה הזו".

עוד הוסיף הרב וידר, "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות — ראויים כל ישראל לשבת בסוכה אחת. וארבעת המינים מבטאים את כל החלקים שבעם ישראל — כולם מאוגדים יחד. אם אדם לא ייקח ערבה — הוא לא קיים מצוות ארבעת המינים. הוא לא יכול לברך את הברכה על נטילת לולב. ארבעה חלקים — תורה ומצוות, רק תורה, רק מצוות, ובלי תורה ובלי מעשים טובים — וכולם מאוחדים יחד. זה ממש שמחה עצומה".

בהמשך דבריו שיתף גם את תחושת ההשתתפות הכללית והכאב הציבורי: "אנחנו כואבים שנתיים, בוכים, מתפללים, מבקשים על חטופים. איפה יש דבר כזה? חיילים מסרו את נפשם במלחמה, בקרבות, כדי לשחרר אותם. ובעזרת השם אנחנו שמחים, מתרגשים, מודעים לקדוש ברוך הוא על זה שאיכשהו סוגרים פה את החשבון. והערבות ההדדית של עם ישראל באה לידי ביטוי. כל עם ישראל מחובר בזה".

לסיום, קרא הרב וידר להמשיך באמונה ובתקווה: "זהו היום עשה ה' — נגילה ונשמחה בו, אך גם יודעים שיש פה פלא, יש פה מכוסה. אנו מאמינים בהמשך תהליך גאולת ישראל, עד שיבוא היום שבו יהיה ה' למלך על כל הארץ".