ברחובה של עיר ובמעמד כהנים בבגדי כהונה ולוויים בבגדי לוויה, קיימה אתמול עיריית ירושלים לראשונה את תרגול ניסוך המים.

התרגול, שנערך ביוזמת העירייה ובשיתוף מינהלת הר הבית, התקיים לאחר עשור של תרגולים שנערכו בשכונות שונות בעיר ביוזמת ארגוני המקדש.

במעמד השתתפו כהנים בבגדי כהונה ולוויים בבגדי לוויה, כשהם מדמים את עבודת המקדש העתידית. את האירוע ליווה מופע מוזיקלי בהשתתפות הזמר שמחה ברינאק, ילד הפלא מנדי רוט ומקהלת מלכות.

את היוזמה הובילו ראש העיר משה ליאון ופנחס ארליך, מחזיק תיק תרבות תורנית בעירייה, בהפקת חברת "אפקט" בראשות אפריים זילברברג.

ראש מינהלת הר הבית, הרב שמשון אלבוים, ציין במהלך האירוע כי "ההשתתפות ההמונית באירוע מוכיחה את הציפייה לגאולה ולבית המקדש, לקיום המצוות התלויות במקדש ומעמד שמחת בית השואבה כפי שהייתה בזמן הבית".

בעקבות הצלחת תרגול קרבן הפסח שנערך בחג הקודם, הוחלט לקיים את תרגול ניסוך המים גם הוא בהובלת העירייה. ראש העיר משה ליאון אמר, "אנו גאים שוב לפרוץ דרך, ולבצע, בתוככי ירושלים עיר הקודש, את ההמחשה המיוחדת הזו, שגרמה לכולנו לצמרמורת וציפייה לראות את המקדש בבנינו, והכהנים בעבודתם".