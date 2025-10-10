שירה רודרמן, מנכ"לית קרן רודרמן ומומחית ליחסי ישראל ארה"ב, מתייחסת בראיון לערוץ 7 לתרומתם של הגורמים תומכי ישראל סביב הנשיא האמריקאי לעסקה הצפויה להביא לסיום המלחמה.

בפתח דבריה מדגישה רודרמן כי האופטמיות סביב השחרור המתקרב של החטופים אמנם גדולה אך היא צריכה להיות זהירה לנוכח הימים שעוד נותרו לפנינו כמו גם המכשולים שיש לעבור.

"קרדיט גדול מגיע לנשיא טראמפ על העמידה איתן לצד ישראל בכל המובנים. הוא מוקף באנשים מאוד טובים, רבים מהם יהודים וחלקם נוצרים הדוקים שמאמינים בקיום מדינה יהודית חזקה", היא אומרת ומזכירה בהקשר זה את "השגריר האקבי שבאחרונה נפגשנו ואמר שמבחינתו אין אנושות ועולם ללא ישראל חזקה, ושאם ישראל נפגעת גם הנוצרים פגועים". עוד היא מזכירה את היהודים הסובבים את טראמפ במעגלים שונים ובהם קושנר, ויטקוף, משפחת אדלסון ואחרים "שיועצים, חברים ועובדים עם הנשיא הרבה שנים ודעתם על ישראל מאוד איתנה בכל מה שנוגע לחוזקה ודמותה של ישראל כיהודית ציונית ומשגשגת".

כל זאת, מוסיפה רודרמן, "בשונה מקולות ששמענו מסביבת הנשיאים אובמה וביידן, קולות יהודים אבל כאלה שמאוד מאוד הקשו על מדינת ישראל, בין אם בתפיסת היהדות והציונות ובין אם בתפיסת הקשר בין המדינות, שפחות ניתן היה לתפוס אותו כקשר הדדי".

בדבריה מדגישה רודרמן כי דבריה ממוקדים בסובבי הנשיא ופחות בנשיא אצמו שכן "גם הנשיא ביידן עמד איתן לצד ישראל. כרגע בדבריי אני מתייחסת לאנשים שסביב הנשיא לשעבר והנשיא הנוכחי. אנשי האמון ולוחשי הסודות, אנשים שאמורים היו לייצג את הקול היהודי, וזה טבעי כי מי שאתה בוחר להיות לידך בדרך כלל אלו אנשים שדומים לך באידיאולוגיה ובערכים".

עוד מוסיפה שירה רודרמן ומציינת כי חל שינוי משמעותי מעידן אובמה לעידן טראמפ גם במאפייני יחסו של הנשיא לקהילה היהודית. בעוד בתקופת אובמה יחסו של הנשיא היה אל הארגונים היהודים, בתקופת טראמפ היחס ממוקד באנשים פרטיים. "זה שינוי מאוד גדול", היא אומרת ומציינת כי הארגונים היהודיים היו אלה שהוזמנו לאירועים והם ששיגרו אל הנשיא את המומחים להיוועץ בהם. "היום אלו אנשים פרטיים שמייצגים קול מסוים בעולם היהודי".

"למזלנו בתקופה הנוראית שאנחנו בה הקול שמייצג את הקול היהודי הוא מאוד ציוני ויהודי גאה. לא כולם דתיים, אבל הם מאוד מקורקעים בערכים היהודיים, בשונה ממה שראינו בעבר כשהיו אלה יהודים שניסו להפריד בין ציונות ויהדות, כשניסו להגיד שמדובר בסיפור של ליברליזם ופלורליזם ולא בסיפור של ערכים משותפים. זה הבדל מאוד גדול".

לשאלתנו אודות הנקודות בהן באה לידי ביטוי תרומתם של אותם אנשים פרטיים שנמצאים במעגלי המעטפת של הנשיא האמריקאי, מזכירה רודרמן את אותם רגעי אי הסכמה ופערים בין הנשיא האמריקאי לראש הממשלה הישראלי, רגעים שגם אם לא היוו סכנה לניתוק היחסים היום מתוחים, ו"ברגעים האלה הערך הסגולי של אנשים כמו קושנר, מירי אדלסון, ג'ייסון גרינבלט ואחרים הוא משמעותי. גם אם הקשר איתן בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב, בסופו שלד בר כל אחד מהם מייצג מערכת עם ערכים שונים וברגעים מסוימים מגיעים מכיוונים אחרים למשא ומתן ולרגעי קבלת החלטות. כאשר יש ביניהם אנשים שיכולים לצמצם את הפערים הללו, כמו גם רון דרמר, זה קריטי".

עוד היא מספרת על ערבויות אישיות של אותם אישים, ערבויות שאינן נוגעות לכסף, אבל הן אלה שמבטאות את הערך הסגולי של אותם אנשים שמבטיחים תמיכה פוליטית וכיוצא באלה.

לשאלתנו אם הביקורת שהטיחה מירי אדלסון כלפי ראש הממשלה לאורך השנה האחרונה לא היוותה פגיעה במערכת הקשרים הללו בין וושינגטון וירושלים, משיבה רודרמן כי היא "לא יודעת להתייחס לאמירה כזו או אחרת. מההיכרות שלי עם מירי אדלסון אני רוצה לדבר רק בשבחה. מאוד קשה להימנע מביקורת ומתסכול. אני חושבת שלכל אמירה יש הקשר ונסיבות, ובמקרה הנוכחי מירי הראתה את המחויבות שלה לישראל לאין ערוך ולאורך שנים רבות, כאשר הרקע האישי שלה מול נתניהו מורכב ועדיין היא ראתה לנגד עיניהם את עם ישראל ומדינת ישראל והיא עשתה הרבה דברים שהציבור לא מודע אליהם, כי בסוף משהו צריך לממן ולסייע בהרבה דברים קטנים כדי שדברים גדולים יקרו. מדובר בשינוע אנשים ממקום למקום, בשיחות טלפון לנשיא שיקיים פגישות עם המשפחות ובפעולות רבות נוספות ולפעולות הקטנות הללו יש ערך מצרפי גדול מאוד".

את דבריה חותמת רודרמן בתקווה להבנה שהליך הריפוי הישראלי רק מתחיל והמשימה רחוקה מלהסתיים. כמו כן היא מזכירה כי "טראמפ לא יישאר נשיא לנצח וכל יום אנחנו צריכים לזכור שעלינו לעבוד כדי לוודא שמי שיבואו אחריו יהיו לא פחות מחוייבים לעם ישראל ולמדינת ישראל".